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التعليم تبدأ في احتساب الغائبين

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التعليم تبدأ في احتساب الغائبين التعليم تبدأ في احتساب الغائبين
بعد مرور أسبوعين على بداية العام الدراسي، والذي كانت وزارة التعليم قد اتخذت قرارها النهائي بأنه عام دراسي حضوري بالشروط التي أقرتها وزارة الصحة، جددت الوزارة دعوتها اليوم لجميع الطلاب الغير محصنين بضرورة استكمال جرعتي لقاح .

وأكد المتحدث باسم التعليم العام، أن الوزارة حرصا منها على انتظام العملية التعليمية، كانت قد قررت تأجيل احتساب الغياب خلال الأسبوعين الأولين من العام الدراسي لطلاب الجامعات والتدريب المهني والتقني وطلبة المدارس الذين وصلت أعمارهم (12) عام فأكثر الذين لم يتلقوا التحصين الكامل، وذلك حرصا منها على سلامة الطلبة والطالبات وأسرهم من مخاطر نقل العدوى.

المهلة التي حددتها وزارة التعليم انتهت مع نهاية الأسبوع المنقضي، وستبدأ الوزارة في احتساب أيام الغياب للطلاب الذين لم يستجيبوا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بخصوص تلقي اللقاح ومن ثم الحضور للمنشآت التعليمية.

وكانت الوزارة قد حددت مجموعة من الاشتراطات الاحترازية قبل بدء العام الدراسي الجديد، جاءت في مقدمتها التحصين الكامل بجرعتي اللقاح للدارسين الذين تصل أعمارهم 12 عام فأكثر.


الوطن السعودية

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