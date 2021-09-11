أخبار عاجلة

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

السفير العراقي يعبر عن تقديره لموافقة الأردن على فتح الحدود البرية

Print
السفير العراقي يعبر عن تقديره لموافقة الأردن على فتح الحدود البرية السفير العراقي يعبر عن تقديره لموافقة الأردن على فتح الحدود البرية

جى بي سي نيوز  : عبر السفير العراقي في عمان حيدر العذاري عن تقديره لموافقة وزارة الداخلية على فتح الحدود البرية أمام العراقيين المقيمين في المملكة والتي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال العذاري في تصريح صحافي اليوم الخميس، ان وزير الداخلية مازن الفراية وافق على فتح المنفذ الحدودي البري طريبيل- الكرامة أمام العراقيين الذين لديهم أذونات إقامة لدى المملكة لمدة سنة واحدة أو خمس سنوات بالسفر براً (من وإلى المملكة) بسياراتهم الشخصية، من دون الحاجة الى موافقات مسبقة.
وأضاف، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال وصول التعليمات الخاصة به إلى المنفذ البري، والالتزام بالشروط الصحية المتبعة في المملكة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بلبنان.. 3 عقود ولم يحاسَب أحد

مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بلبنان.. 3 عقود ولم يحاسَب أحد

تسجيل 12 وفاة و904 إصابات بكورونا

تسجيل 12 وفاة و904 إصابات بكورونا

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم لبنان حال تنفيذ إصلاحات

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم لبنان حال تنفيذ إصلاحات

12 جريمة قتل أسرية في الأردن في 2021

12 جريمة قتل أسرية في الأردن في 2021