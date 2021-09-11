أخبار عاجلة

اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير» -
« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

رغم وعودها.. مذيع CNN يشرح: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق من طالبان؟

Print
مواضيع متعلقة
ناشطات أفغانيات يتحدين طالبان.. ومحبوبة سراج: هل سيقتلوننا جميعًا؟

ناشطات أفغانيات يتحدين طالبان.. ومحبوبة سراج: هل سيقتلوننا جميعًا؟

تعالوا نفكر.. ما أهمية الانتخابات البرلمانية في المغرب؟

تعالوا نفكر.. ما أهمية الانتخابات البرلمانية في المغرب؟

مصممة فستان "افرضوا الضرائب على الأغنياء" لعضوة الكونغرس الأمريكي تكشف عن السبب خلف عبارتها

مصممة فستان "افرضوا الضرائب على الأغنياء" لعضوة الكونغرس الأمريكي تكشف عن السبب خلف عبارتها

مغنية الراب نيكي ميناج تدعي أن لقاح كورونا يسبب "تورم الخصيتين".. كيف رد دكتور غوبتا؟

مغنية الراب نيكي ميناج تدعي أن لقاح كورونا يسبب "تورم الخصيتين".. كيف رد دكتور غوبتا؟