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فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء

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فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية في مختلف مدارس المحافظة، وذلك بناء على التعليمات الواردة من الوزارة للحد من الدروس الخصوصية .

وشدد حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ه على جميع مدارس شمال سيناء على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة والمديرين بسرعة الإعلان عن فتح التسجيل لمجموعات التقوية وذلك وفقا للقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة.

وأكد رضوان على إلزام جميع المعلمين للمشاركة في مجموعات التقوية والإعلان الفورى عن تلك المجموعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعفاء الطلاب الأيتام واصحاب الظروف الخاصة من خلال تقرير من التربية الاجتماعية يفيد ذلك .

أشار رضوان إلى أن مجموعات التقوية في جميع المدارس (ابتدائى- اعدادى- ثانوى عام / فنى).

المصرى اليوم

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