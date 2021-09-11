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"ابن مبارك": يدعو إلى موقف دولي موحد لإلزام الحوثيين بالانخراط في العملية السياسية

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"ابن مبارك": يدعو إلى موقف دولي موحد لإلزام الحوثيين بالانخراط في العملية السياسية "ابن مبارك": يدعو إلى موقف دولي موحد لإلزام الحوثيين بالانخراط في العملية السياسية
خلال لقائه نظيرته السويدية بستوكهولم

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك؛ إن رفض المتمردين الحوثيين مبادرات السلام يستدعي موقفاً موحداً من المجتمع الدولي للضغط عليهم وإلزامهم بالانخراط في العملية السياسية.

وأكد وزير الخارجية اليمني، لدى لقائه نظيرته السويدية، آن ليندي؛ أن استمرار تصعيد الميليشيا المدعومة من إيران، على محافظة مأرب، وحصار تعز، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر من خلال استخدام ملف خزان النفط صافر كورقة ابتزاز سياسية، ما هي إلا دلائل على عدم رغبة المتمردين في السلام.

وشدّد ابن مبارك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، على أن الوقف الشامل لإطلاق النار يعد أهم إجراء انساني ينبغي التركيز عليه لتأكيد صدق النيّات في السعي لتحقيق السلام.

من جانبها، أكّدت وزيرة خارجية السويد، وقوف بلادها الى جانب اليمن، ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والاستمرار في بذل الجهود للإسهام في استعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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