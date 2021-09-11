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ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

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ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، شخص في منتصف العقد الخامس من عمره، في واقعة اتهامه بالتعدي على محامي طعنا بألة حادة أثناء سيره في الشارع بقرية مشتول القاضي بدائرة مركز شرطة الزقازيق .

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، من أهالي قرية مشتول القاضي التابعة لدائرة المركز، بقيام شخص بالتعدي على محامي وطعنه بآلة حادة أثناء السير في الشارع بعد خروج المصلين من مسجد بنطاق القرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية قيام المدعو «م. ع» ٤٥ عاما حاصل على دبلوم ومقيم بالقرية، بطعن المدعو «ف. ر» ٣٢ عاما محامي ومقيم بذات الناحية بآلة حادة بعد خروج المصلين من أداء صلاة الجمعة أمس ما أسفر عن إصابته بجرح سطحي بالظهر، وتبين أن المتهم يعاني من حالة نفسية سيئة، وتمكن الأهالي من التحفظ عليه وتسليمه للشرطة .

جري نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة مستقرة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم لحين عرضه على النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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