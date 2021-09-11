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بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )

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بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط )

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يبدأ اليوم السبت ١١ سبتمبر وحتى الخميس ١٦ سبتمبر المقبل، على تظلمات وفحص إجابات الثانوية العامة الإضافية، حيث يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة والذي كان متاحا منذ الخميس الماضي، ويتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك، على أن يسترد الطالب المبلغ حال زيادة درجاته بعد التظلم

وكشفت وزراة التربية والتعليم أن ذلك يأتي تلبيةً لرغبة أولياء الأمور والطلاب، حيث يمكن الآن طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة (البابل شيت) لامتحانات الثانوية العامة٢٠٢١
وقالت الوزراة أن إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة.
والتقديم اليوم من خلال هذا الرابط: https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx
ويتم اختيار المواد من خلال هذا الموقع من اليوم حتى الخميس ١٦ سبتمبر.وبعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

وفيما يلي منافذ الدفع المخصصة لاعادة فحص اوراق الثانوية العامة
(البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال)

وللإستفسارات أو الشكاوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨

المصرى اليوم

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