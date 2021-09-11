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:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان ()

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ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) :إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان ()

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مداخلة خاصة قبل نزال ملاكمة بين بطلي الوزن الثقيل السابقين الأمريكي إيفاندرهوليفيلد والبرازيلي فيتور بلفور أنه إذا سنحت له الفرصة في حلبة الملاكمة فستكون أمام الرئيس الحالي جو بايدن وأنه سيطرح أرضا خلال ثوان.

وقد تم توجيه سؤال لترامب: «إذا كان عليك أن تلاعب شخصا ما ليلة السبت، فمن هو وكيف سيكون النزال؟»

حيث جاءت إجابة رئيس أمريكا السابق: «إذا اضطررت إلى اختيار شخص ما في العالم، بعيدا عن الملاكمين المحترفين لأن اللعب معهم سيكون خطرا للغاية، أعتقد أن معركتي الأسهل ستكون مع جو بايدن لأنه سيسقط بسرعة كبيرة جدا».

وتابع: «قال بايدن ذات مرة إنه يود أن يأخذني خلف الصالة الرياضية»، في إشارة إلى تعبير أمريكي شائع يستخدم عند الرغبة في ضرب الآخرين.

وأضاف: «سيقع في ورطة كبيرة إذا فعل ذلك، أعتقد أن بايدن سيسقط في غضون الثواني الأولى من النزال».

وقوبلت سخرية ترامب من خليفته بضحك وتصفيق من قبل الحاضرين في المؤتمر الصحفي.

المصرى اليوم

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