إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

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قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، إن الاستعدادات جارية لتمكين توربينات سد النهضة الإثيوبي الكبير من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل.وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وتابع أنه مع تكثيف عملية بناء السد وسط التحديات الموجودة حاليا، حيث تعمل بلاده الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد باستخدام توربينات السد.

ويبدأ العام الإثيوبي الجديد بداية من 13 سبتمبر المقبل.

فيما قال وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات الخميس الماضي، إن إيجاد حل لأزمة سد النهضة، يمكن أن يجنب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيدا.

وأشار شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، إلى أن موقف مصر ثابت تجاه أزمة سد النهضة، وهو ضرورة التوصل لحل واتفاق ملزم يحافظ على حقوق جميع الأطراف.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا للوصول إلى اتّفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بسبب التعنت الإثيوبي المتواصل وتنصله من الاتفاقيات السابقة.

يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية «سد النهضة» يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.