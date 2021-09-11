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سخر الإعلامي خالد الغندور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، من خسارة فريق اليد بالنادي الأهلي أمام الزمالك، في بطولة السوبر الإفريقي.

وكان الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، توج بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق محروس، بنتيجة 28- 27، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من اكتوبر.

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«وصيف الكأس تم تصعيده ليصبح وصيف السوبر».

يذكر أن نادي النجم الساحلي، اعتذر عن المشاركة في بطولة السوبر الافريقي لكرة اليد، نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي، ليشارك النادي الأهلي بدلاً منه.