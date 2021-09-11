التحقيقات تكشف اغتصاب القاضي وصديقيه «فتاة مارينا» 4 مرات (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل اتهام «م.م»، 40 سنة، قاض بمحكمة استئناف وصديقيه أحدهما صاحب شركة أجهزة كهربائية ، والآخر صاحب مكتب مقاولات، في واقعة خطف واغتصاب فتاة بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، إن المتهم الثالث دفع 2 مليون جنيه للمجني عليها، كما وقع لها على عقد زواج عرفي تم تحريره بتاريخ يسبق وقت حدوث الجريمة حتى يفلت هو وصديقيه من الجريمة.

وأضافت التحقيقات، في القضية التي صدر حكم فيها أمس الأول الخميس على المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، أن الضحية وافقت على العرض في البداية لتغيير أقوالها أمام التحقيقات، ولكن النيابة العامة لاحظت أن الفتاة تعرضت لضغوط من المتهمين وأسرتهم، واستمرت في تحقيقاتها ووجهت لهم تهمتي الخطف والاغتصاب.

وقررت النيابة العامة إحالة الفتاة إلى الطب الشرعي والذي أكد أن المجني عليها تعرضت لتهتك شديد وسحجات في جسدها وهو ما يؤكد مواقعتها دون رضاها وتعرضها لعنف جنسي، وهو ما أكد تعرضها للتعدي الجنسي بالإكراه. وقالت التحقيقات إن المتهمين قاموا بخطف المجني عليها إلى فيلا الساحل الشمالي بطريق التحايل.

وأضافت التحقيقات أن المستشار وصديقيه اتفقوا على استدراج الفتاة لمواقعها جنسيا كرها، وأوضحت أن المتهم الثالث أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في محافظة الإسكندرية وسافر معهما باقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها في أحد الفنادق بمنطقة مارينا.

وأكدت التحقيقات أن المجني عليها بعد وصولها إلى الإسكندرية أكدوا لها بأنهم تعذر لهم الحجز في الفندق في ذلك اليوم، فتوجهت معهم إلى إحدى الوحدات بالساحل الشمالي واضطرت للمبيت معهم في فيلا قاموا باستئجارها لمدة ثلاث أيام فاضطرت للمبيت معهم.

وقالت الفتاة المجني عليها إنها بعد نصف الساعة من دخولها الفيلا، فوجئت بقيام أحد المستشار بشل حركتها وقام الآخران بتجريدها من ملابسها، وأنها صرخت بصوت عال لكن لم تجد من ينقذها، فقاموا باغتصابها والتعدي عليها جنسيا 4 مرات، وتركوها في الصباح بعد أن أكدت لهم عدم الإبلاغ عنهم.

ونفى سمسار الفيلا مشاركته في اغتصاب الفتاة أو معرفته بخطة خطفها واغتصابها، وقال إنه عرف بما تعرضت له المجني عليها بعد أن وصلت الشرطة مكان الفيلا وقامت بالقبض على القاضي وصديقيه.

وتبين للتحقيقات أن السمسار لم يكن بينه وبين المتهمين أي تعامل سابق، وأنه قابل صديق المستشار الذي تسلم منه مفاتيح الفيلا وأعطاه قيمة إيجار الفيلا وانصرف.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، من فتاة تتهم فيه قاضي وصديقيه بخطفها والتعدي عليها جنسيا داخل فيلا في منطقة مارينا، وتم تكثيف التحريات، التي أكدت صحة البلاغ، وتم القبض عليهم.