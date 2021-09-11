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رئيس يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

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رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش» رئيس يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

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كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي ، عن تطورات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شوقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في الفترة الجارية.

وينتهي تعاقد بن شوقي، مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، الأمر الذي جعل مسؤولي القلعة البيضاء لتجديد عقده.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية: «أشرف بن شوقي حاليًا في إجازة، ولا أتعجل في ملف التجديد»، مصيفًا: «أنا غير موافق على الشرط الذي يريد اللاعب وضعه في عقده الجديد ولن أوافق عليه، الصورة النهائية ستتضح يوم 20 سبتمبر الجاري».

وطلب اللاعب المغربي من ادارة الزمالك وضع شرط جزائي في عقده يقدر بمليون دولار، وهو ما رفضه مسؤولي الزمالك.

وعن مصير الحارس محمود عبدالرحيم «جنش» قال: «جلست مع جنش منذ يومين، بعد رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق مشاركة الحارس في التدريبات»، مضيفا :«جنش قائد الفريق وعاشق للنادي، سنرى موقف باتريس كارتيرون».

المصرى اليوم

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