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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله أحد الأشخاص بإستخدام طبلة بفرح وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله خالعين ملابسهم.

قالت الداخلية في بيان اليوم السبت: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بإستخدام طبلة بأحد الأفراح وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله خالعين ملابسهم من الجزء العلوى على أرض بيضاء وإدعاء مصور الفيديو بأن الفيديو بأحد الأفراح بإحدى المناطق بالجيزة وقيام المذكورين بالرقص بكسر لمبات نيون».

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشخص مستخدم الطبلة وإعترف بحدوث الواقعة منذُ سنة بأحد الأفراح بمنطقة أخرى بالمحافظة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.