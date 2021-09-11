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"شاهدوا ما فعلته طالبان بطائراتكم".. الصين تسخر من أمريكا

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"شاهدوا ما فعلته طالبان بطائراتكم".. الصين تسخر من أمريكا "شاهدوا ما فعلته طالبان بطائراتكم".. الصين تسخر من أمريكا
مسؤول صيني نشر " الفضيحة" على تويتر

"شاهدوا ما فعله مقاتلو طالبان بطائراتكم"، هكذا سخر مسؤول حكومي صيني كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد التقاط فيديو "فضيحة لأمريكا"، يظهر أفراداً من طالبان وهم يتأرجحون على حبل مربوط بجناح طائرة عسكرية مهجورة.

وتحت عنوان "الصين تسخر من هزيمة أمريكا في أفغانستان"، قالت صحيفة "الديلي ميل"، سخر ليجيان تشاو، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الصينية، من الولايات المتحدة الأمريكية في تغريدة شوهدت أكثر من 70 ألف مرة.

وكتب تشاو: "أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات وآلاتهم الحربية، لقد حول مقاتلو طالبان طائرات الأمريكان إلى أراجيح وألعاب".

وتظهر اللقطات أعضاء من طالبان يتأرجحون على أراجيح مربوطة بحبال في أجنحة الطائرات العسكرية المهجورة.

وفي الأسابيع التي سبقت الانسحاب الأمريكي، كان سلاح الجو الأفغاني يتولى تشغيل 167 طائرة، من بينها 108 مروحيات و59 طائرة.

وقد تم نقل حوالي 46 طائرة من بينها 24 طائرة هليكوبتر إلى أوزبكستان قبل استيلاء طالبان على السلطة.

وقال قائد مهمة الإجلاء الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي إن قواته عطلت 73 طائرة قبل الانسحاب من البلاد الشهر الماضي.

ودمرت القوات الأمريكية إلكترونيات الطيران، وأزالت المراوح والمدافع من الطائرات والمروحيات، وتم تجريد طائرات أخرى من العجلات وتركت على مدرج المطار.

يُعتقد أن لدى طالبان حوالي 48 طائرة، لكن من غير المعروف إذا كانت هذه المعدات صالحة للطيران أو إلى متى سيتمكنون من تشغيلها. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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