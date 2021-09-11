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المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم

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المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

قدَّم ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره وتقديره نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد التقدير والإشادة من قِبل معاليه التي رافقت إطلاق الاستراتيجية الجديدة لتحوُّل كرة القدم .

وأكد المسحل أن تأكيد الشيخ سلمان بن إبراهيم بوجود الاتحاد السعودي كأنموذج فاعل وناجح آسيويًّا يجسِّد متانة مخرجات العمل الجماعي لعناصر كرة القدم كافة في السعودية، المتمثلة في اتحاد الكرة والأندية وجميع المرتبطين باللعبة؛ وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام المستمر من قِبل سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. كما يعزز ذلك من الشراكة المتميزة والعمل المتميز بين الاتحادَيْن السعودي والآسيوي، واللذين يشهدان قوة إيجابية وتفاهمًا ناجحًا لصالح كرة القدم.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أشاد بخطوة الاتحاد السعودي المتضمنة إطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية أمس الخميس، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ورئيس وأعضاء اتحاد اللعبة، وممثلي الجمعية العمومية والأندية، وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وذلك في مجمع الصالات الخضراء بالرياض.

وأوضح الشيخ سلمان لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن خطوة الاتحاد السعودي لكرة القدم تفتح آفاقًا حقيقية لتمتين مستقبل كرة القدم في السعودية، واستقرار مراحل تطويره بشكل واضح، وبأهداف محددة، ورؤى إيجابية، تمت من خلال دراسة واقع، ومسايرة تجارب دولية ناجحة.

وأضاف: "نسعد في الاتحاد الآسيوي بدعم مثل تلك الاستراتيجيات، والعمل جنبًا إلى جنب بخبراتنا وكوادرنا لإنجاح المشاريع والاستراتيجيات الكروية في كل أنحاء القارة". كما أعرب عن فخر المنظومة الآسيوية الكروية بالنماذج الناجحة والفاعلة مثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا دعم الاتحاد الكامل لكل خطوات التطوير والنماء في جميع أنحاء القارة.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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