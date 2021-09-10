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ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخص في حملة أمنية سوهاج

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ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخص في حملة أمنية سوهاج ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخص في حملة أمنية سوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة، وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إن الحملات جاءت إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت عددًا من القرى التي بها خصومات ونزاعات ثأرية بمختلف مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم،الجمعة، بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، من ضبط 29 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت 2 بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار و4 خزينة خاصة بها، و4 بنادق خرطوش عيار 12 مم، وطبنجة عيار 9 مم بالخزينة الخاصة بها، و18 فرد روسى محلي الصنع و8 طلقات من ذات العيار، و4 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

المصرى اليوم

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