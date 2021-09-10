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إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد القبض على أسيرين

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إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد القبض على أسيرين إطلاق صاروخ من غزة تجاه إسرائيل بعد القبض على أسيرين

أفاد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأن صاروخا أُطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، بعد وقت قصير من إعلان تل أبيب القبض على أسيرين من إجمالي ستة فروا من سجن جلبوع يوم الإثنين الماضي.

وقال الجيش في بيان: «في أعقاب التقرير عن دوي صافرات الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضها منظومة القبة الحديدية». وقبل ذلك بوقت قصير قال الجيش في بيان مقتضب: «تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة المجلس الإقليمي اشكول. التفاصيل قيد التحقيق».

من جانبها، صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن صافرات إنذار دوت في مجلس إشكول الإقليمي، ضمن ما تسمى مستوطنات غلاف غزة.

وقالت الصحيفة: «دوت صافرات الانذار في مجلس اشكول الاقليمي في غلاف غزة، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال اثنين من الأسرى الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع وينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي».

فيما أوضح موقع «واللا» أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات أفشالوم ويفول وشلوميت. ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ حتى اللحظة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت إسرائيل إلقاء القبض على الأسيرين يعقوب محمود قادري ومحمد العارضة. ونشرت القناة مقطع قالت إنه يوثق عملية الاعتقال التي جرت في مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر.

وأضافت أن الاثنين كانا يتجولان في الشارع طالبين الطعام، وهما يحاولان تغطية وجهوهم حتى لا يتم التعرف عليهم «لكن الناس رفضوا وأبلغوا الشرطة».

وفر 6 أسرى فلسطينين فجر الاثنين الماضي من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهي بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى.

المصرى اليوم

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