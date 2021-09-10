أخبار عاجلة

صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير» -
« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم -
بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ -
«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها -
8 سيارات متنقلة لتلقي لقاح كورونا في كفر الشيخ -
داود حسين : اشتغلت في بداية حياتي صبي ميكانيكي و عامل بمحل ملابس -
ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية 2030

Print
لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030 لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية 2030

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نظم قطاع التنمية والخدمات برئاسة أحمد الشيخ رئيس القطاع والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع جامعة حلوان فعاليات ندوة بعنوان «مكافحة الفساد في ضوء رؤية 2030»، بحضور د. حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي، ومقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، وهالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين، ورئيس لجنة تكافؤ الفرص، وذلك بمقر الوزارة بحي السفارات بمدينة نصر.

ومن جانبها، أشارت هالة الأمين رئيس اللجنة إلى أن هذه الندوة تأتى في إطار اهتمام الوزارة بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ استراتيجية «رؤية مصر 2030»، والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية.

وخلال فعاليات الندوة، استعرضت د.حنان كمال مفهوم وأهداف التنمية المستدامة وأهميتها في تحقيق حياة أفضل للجيل الحالي دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 كمحطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وعرض للبرامج والمشروعات القومية وأهميتها، فضلاً عن دور الجهات المعنية بالمشاركة مع المجتمع نحو مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية.

وأشارت د.حنان كمال إلى تركيز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، وتمكين الإدارات المحلية، موضحة أن هذه الأهداف تأتي في إطار ضمان السلام والأمن المصري، وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.. ضياء السيد يكشف رسالة خاصة من محمد صلاح

بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.. ضياء السيد يكشف رسالة خاصة من محمد صلاح

داود حسين: ممكن أقدم برنامج كوميدي في مصر والمهم ما حدش يزعل

داود حسين: ممكن أقدم برنامج كوميدي في مصر والمهم ما حدش يزعل

وائل جمعة يكشف عن موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

وائل جمعة يكشف عن موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا