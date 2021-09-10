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برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نظم قطاع التنمية والخدمات برئاسة أحمد الشيخ رئيس القطاع والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع جامعة حلوان فعاليات ندوة بعنوان «مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030»، بحضور د. حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي، ومقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، وهالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين، ورئيس لجنة تكافؤ الفرص، وذلك بمقر الوزارة بحي السفارات بمدينة نصر.

ومن جانبها، أشارت هالة الأمين رئيس اللجنة إلى أن هذه الندوة تأتى في إطار اهتمام الوزارة بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ استراتيجية «رؤية مصر 2030»، والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية.

وخلال فعاليات الندوة، استعرضت د.حنان كمال مفهوم وأهداف التنمية المستدامة وأهميتها في تحقيق حياة أفضل للجيل الحالي دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 كمحطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وعرض للبرامج والمشروعات القومية وأهميتها، فضلاً عن دور الجهات المعنية بالمشاركة مع المجتمع نحو مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية.

وأشارت د.حنان كمال إلى تركيز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، وتمكين الإدارات المحلية، موضحة أن هذه الأهداف تأتي في إطار ضمان السلام والأمن المصري، وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.