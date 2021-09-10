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«الأمن الاقتصادي» يواصل حملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية

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«الأمن الاقتصادي» يواصل حملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية «الأمن الاقتصادي» يواصل حملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3194 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 12828 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و176 قضية في مجال الضرائب العامة، وجمارك وحماية أموال.

كما تم ضبط 13 قضية في مجال الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، و1044 قضية تموينية متنوعة .

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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