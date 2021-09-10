سقوط مواطن يروج لأسلحة بيضاء على الانترنت

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى على مواقع التواصل الإجتماعى بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر مشاركات عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء للراغبين بمقابل مادى .

وأسفرت التحريات الفنية عن تحديد الشخص وتبين أنه بالغربية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة، وأنه المسؤول عن إدارة 5 صفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» وقناة على تطبيق «تليجرام» يقوم من خلالهم بالترويج لنشاطه الإجرامى، كما تم العثور على 62 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع والأحجام.

وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط وقيامه بالإتجار في الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الأجتماعى بقصد تحقيق مكاسب مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.