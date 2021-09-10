نزلا للاستحمام معاً ولا يجيدان السباحة.. غرق شاب وخطيبته فى النيل بسوهاج

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لقى اليوم شاب وخطيبته مصرعهما غرقا في النيل بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية، إنهما خرجا للتنزه على شاطىء النيل ونزلا للهو والاستحمام في النيل بملابسهما، وغرقا لعدم إجادتهما السباحة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بغرق شاب وفتاة في نهر النيل أمام قرية «قاو غرب» بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص للعقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال، غرق كل من: نصري. م «18 سنة»، وخطيبته نصرة. ح .ق «17 سنة» ويقيمان بدائرة المركز.

وأشارت تحريات الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، إلى خروج المذكور وخطيبته للتنزه على شاطىء النيل برفقة أسرتيهما، وأنهما نزلا بكامل ملابسهما للهو والاستحمام في النهر، فجرهما التيار إلى داخل النهر وغرقا لعدم اجادتهما السباحة، وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهرى لتكثيف جهود البحث وانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.