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قافلة بيطرية مجانية بقرية «آبار الملك» تعالج 560 رأسًا من الحيوانات بسوهاج

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قافلة بيطرية مجانية بقرية «آبار الملك» تعالج 560 رأسًا من الحيوانات بسوهاج قافلة بيطرية مجانية بقرية «آبار الملك» تعالج 560 رأسًا من الحيوانات بسوهاج

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أطلقت اليوم كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها البيطرية بقرية «آبار الملك» بدائرة مركز أخميم في شرق المحافظة، حيث جرى مناظرة وعلاج 560 رأس من الماشية والأبقار والجمال والأغنام والماعز والدواب، فضلا عن 78 حالة من الطيور ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

وأوضح الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج- في بيان إعلامى- أن القافلة جاءت في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، حيث تنظم الجامعة عدد من القوافل البيطرية المجانية للقري الأكثر احتياجاً بالمحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وقال عبدالخالق، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت إلى التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية، مؤكدا أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

المصرى اليوم

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