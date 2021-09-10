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استقبلت مكتبة مصر العامة بالأقصر، مساء اليوم، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بالموسيقى الفرعونية ورقصات التنورة والمزمار البلدى وسط صفين من الشباب والفتيات، وذلك لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية وبحث تطوير آليات عملها لها خلال المرحلة المقبلة.

وكان في استقبالها بالمكتبة محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة .

وتفقدت وزيرة الثقافة قاعات مكتبة مصر العامة بالأقصر، وقاعة المصريات القديمة بالمكتبة، كما حضرت عرض البانوراما بمكتبة مصر العامة واستمعت إلى شرح مفصل للأماكن الأثرية والسياحية .