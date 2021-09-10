أمن الوادي الجديد يوزع 500 حقيبة مدرسية وهدايا عينية لذوي الهمم بـ 37 قرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» اعتباراً من اليوم الجمعة، ولمدة شهر، برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2021/ 2022، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية «زي مدرسي، أحذية، أدوات مدرسية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وفي إطار المبادرة وزعت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بقيادة وإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمود فاروق، 500 حقيبة مدرسية وشنط بها أدوات ومستلزمات الدراسة على 500 طفل من طلبة مدارس ذوي الهمم في 37 قرية بمراكز المحافظة الخمسة من القرى الأولى بالرعاية والأشد احتياجا.

وشكلت مديرية أمن الوادي الجديد، مجموعات عمل من ضباط المديرية في المراكز والأقسام الشرطية في المراكز الإدارية الخمسة تولت توزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الأطفال ذوي الهمم، بتنظيم قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية بقيادة العقيد حازم سالم، وتضمن التوزيع قرى ناصر والخرطوم بمركز الخارجة، و3 قرى بالداخلة هي (المعصرة – الشيخ مفتاح – الشيخ والي، و2 قرية بمركز باريس هي (عدن -بغداد) 2 قرية بمركز بلاط هي (البشندي – أولاد عبدالله)، و25 قرية بمركز الفرافرة من القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأكد مدير أمن الوادي الجديد، أن توزيع هذا الدعم من رجال الشرطة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية وفى ضوء استراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمرارًا لمبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي.

وأشار مدير أمن الوادي الجديد، حرص المديرية ووزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساندة لذوي الهمم، وتمكينهم من مواصلة حياتهم ليكونوا مواطنين مؤثرين في المجتمع، ويسهموا في تطور ونهضة دولتهم ووطنهم.

ونوه مدير أمن الوادي الجديد، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها المتمثلة بتقديم أرقى الخدمات النوعيّة والمتميّزة لأبناء وبنات شعبنا العظيم من أصحاب الهمم.

يأتي ذلك إتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.