شركة "إمكان" تنضم لرعاة نادي الاتحاد

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ضمن استراتيجية تهيئة بيئته الاستثمارية

وقَّع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي، والرئيس التنفيذي لشركة "إمكان" سعود بن غنيم، عقد رعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم، الذي بموجبه سوف يتم وضع شعار الشركة على قمصان الفريق الأول في منطقة أعلى الظهر.

وتمت مراسم التوقيع بحضور أعضاء من مجلس إدارة النادي وفريق التسويق بشركة إمكان.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي أن رعاية شركة إمكان للنادي تعكس التكامل المنشود بين النشاط الرياضي والقطاع الخاص بما يخدم المجتمع.. مشيدًا بالروح الإيجابية التي سادت المفاوضات منذ بدايتها إلى نهايتها، التي كان أساسها الرغبة المشتركة الصادقة.

وأشار إلى أن هذه الرعاية تتضمن العديد من الجوانب التي ستنعكس على الجماهير الاتحادية الوفية، التي تُعد أقوى نقاط الجذب التي يمتلكها نادي الاتحاد لاستقطاب الشركات الراعية.

وكشف رئيس النادي أن العمل يسير وفقًا لاستراتيجية تهيئة بيئة النادي الاستثمارية وتعزيزها بما يتوافق مع رؤية 2030 المباركة، التي خصصت العديد من المبادرات لدعم الرياضة والرياضيين، وفتح آفاق أوسع أمام الأندية للاستفادة من المقومات الاستثمارية داخلها.

وأوضح أن هناك العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي سيتم إعلانها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أوضحت شركة إمكان للتمويل والتقنية المالية المملوكة لمصرف الراجحي أن رعاية نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير ميزات واسعة النطاق لتعزيز مكانة علامتها التجارية على مستوى السعودية.

وتتضمن بنود الشراكة مع نادي الاتحاد وضع شعار "إمكان" على قميص النادي، وطباعة شعار العلامة التجارية في المباريات المقامة على أرض النادي، مع إمكانية الوصول إلى لاعبي الفريق الأول لإجراء المقابلات والحملات الإعلانية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتذاكر المباريات لاستضافة العملاء.الاتحاد