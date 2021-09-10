أخبار عاجلة

« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم -
بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ -
«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا -
ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شركة "إمكان" تنضم لرعاة نادي الاتحاد

Print
شركة "إمكان" تنضم لرعاة نادي الاتحاد شركة "إمكان" تنضم لرعاة نادي الاتحاد
ضمن استراتيجية تهيئة بيئته الاستثمارية

شركة

وقَّع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي، والرئيس التنفيذي لشركة "إمكان" سعود بن غنيم، عقد رعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم، الذي بموجبه سوف يتم وضع شعار الشركة على قمصان الفريق الأول في منطقة أعلى الظهر.

وتمت مراسم التوقيع بحضور أعضاء من مجلس إدارة النادي وفريق التسويق بشركة إمكان.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي أن رعاية شركة إمكان للنادي تعكس التكامل المنشود بين النشاط الرياضي والقطاع الخاص بما يخدم المجتمع.. مشيدًا بالروح الإيجابية التي سادت المفاوضات منذ بدايتها إلى نهايتها، التي كان أساسها الرغبة المشتركة الصادقة.

وأشار إلى أن هذه الرعاية تتضمن العديد من الجوانب التي ستنعكس على الجماهير الاتحادية الوفية، التي تُعد أقوى نقاط الجذب التي يمتلكها نادي الاتحاد لاستقطاب الشركات الراعية.

وكشف رئيس النادي أن العمل يسير وفقًا لاستراتيجية تهيئة بيئة النادي الاستثمارية وتعزيزها بما يتوافق مع رؤية 2030 المباركة، التي خصصت العديد من المبادرات لدعم الرياضة والرياضيين، وفتح آفاق أوسع أمام الأندية للاستفادة من المقومات الاستثمارية داخلها.

وأوضح أن هناك العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي سيتم إعلانها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أوضحت شركة إمكان للتمويل والتقنية المالية المملوكة لمصرف الراجحي أن رعاية نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير ميزات واسعة النطاق لتعزيز مكانة علامتها التجارية على مستوى .

وتتضمن بنود الشراكة مع نادي الاتحاد وضع شعار "إمكان" على قميص النادي، وطباعة شعار العلامة التجارية في المباريات المقامة على أرض النادي، مع إمكانية الوصول إلى لاعبي الفريق الأول لإجراء المقابلات والحملات الإعلانية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتذاكر المباريات لاستضافة العملاء.الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صفقة عسكرية أمريكية مع السعودية بنصف مليار دولار .. ما الهدف؟

صفقة عسكرية أمريكية مع السعودية بنصف مليار دولار .. ما الهدف؟

نائب مندوب المملكة الأممي ينقل "تجربة السعودية في دعم النازحين" للعالم

نائب مندوب المملكة الأممي ينقل "تجربة السعودية في دعم النازحين" للعالم

نائب مندوب المملكة الأممي ينقل "تجربة السعودية في دعم النازحين" للعالم

نائب مندوب المملكة الأممي ينقل "تجربة السعودية في دعم النازحين" للعالم

الخطوط السعودية للشحن تحصد جائزة أفضل ناقل في آسيا

الخطوط السعودية للشحن تحصد جائزة أفضل ناقل في آسيا