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آيتن عامر تحرج متابع شبها بالفنانة ياسمين صبري

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آيتن عامر تحرج متابع شبها بالفنانة ياسمين صبري آيتن عامر تحرج متابع شبها بالفنانة ياسمين صبري

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حرصت الفنانة آيتن عامر، الرد على متابع أنتقد صوتها، وشبها بالفنانة ياسمين صبري، وذلك بعدما نشرت مقطع لها وهي تغني أغنية «ده عيونه دار»، للفنان تامر حسني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

وكتب المتابع، قائلاً :«هي مالها قالبة على ياسمين صبري»، لتحرجه وترد عليه، قائلة :«وهي ياسمين وحشه دى احلى بنت على الكوكب».

وعبر الفنان تامر حسني عن إعجابه الشديد بصوت الفنانة أيتن عامر بعد تقديمها لأغنيته «عيونه دار».

وأعاد تامر حسني نشر فيديو غناء أيتن عامر للأغنية عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام» ووجه لها رسالة، قائلا :«يا أيتن إيه دا دا أنتي مطربة زميلة وأنا مش عارف، اخترتي أغنية صعبة وبجد برافو غنيتيها هايل، مضيفاً :»برافو برافو أنا كنت مخضوض وأنا بسمعك».

على جانب آخر، تنتظر أيتن عامر عرض حكاية «وأنا قبلت» التي تقوم ببطولتها ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا».

وتعرض الحكاية ابتداء من غدا السبت، عبر قناة cbc، وهي من بطولة أيتن عامر، وتيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبدالله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.

المصرى اليوم

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