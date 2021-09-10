الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 2 من الأسرى الفلسطينيين الـ6 الهاربين من سجن جلبوع

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الـ6 الهاربين من سجن جلبوع.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع فجر الإثنين الماضي.

وأعقب ذلك أن أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الجيش بتعزيز تواجده على المعابر الحدودية ونقاط التماس، لمنع هروب الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي.

واستدعى الجيش الإسرائيلي عقب هروب الأسرى الستة الفلسطينيين سريتين مقاتلتين وسريتين من الوحدات الخاصة، للمساعدة في ملاحقة الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع. كما تم تخصيص عدد من الطائرات المسيرة والمروحيات للمساعدة في كشف وملاحقة الأسرى الفارين.

كشف التحقيق في إخفاقات الهروب من سجن جلبوع أن السجانة التي اعترفت بالنوم في برج الحراسة أخبرت قادتها بأنها سمعت بما كان يحدث، لكنها لم تر شيئا يثير قلقها.

وذكرت القناة 13 العبرية أن السجانة قالت: «كنت نائمة وسمعت ضجة فاستيقظت. ثم نظرت حولي، وعندما لم أجد شيئا غير طبيعي، عدت للنوم».

وتم الكشف عن هذا التطور لأول مرة يوم الخميس، حيث أشارت القناة 13 إلى أن برج الحراسة فوق العمود الذي خرج عبره المعتقلون الفلسطينيون غير مأهول لأنه تقرر منذ نحو شهر التوقف عن وضع حارس فيه بسبب نقص الميزانية.

وذكرت صحيفة «معاريف» أن الشرطة الإسرائيلية عززت حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد، للبحث عن الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نيتها تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات هروب ستة معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف في بيان صدر عنه الخميس أنه أمر بتشكيل اللجنة، مشيرا إلى أن القرار يأتي بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت وبموافقة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت.