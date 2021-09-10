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وفدٌ من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية يلتقي مسؤولين بوزارة الخارجية

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وفدٌ من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية يلتقي مسؤولين بوزارة الخارجية وفدٌ من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية يلتقي مسؤولين بوزارة الخارجية

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استقبلت السفيرة سها جندي، مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وفداً من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، برئاسة «إيثرين فوتابونج» مديرة البرامج والتنسيق بالنيباد، لمناقشة ترتيبات الانتهاء من التفاوض على اتفاقية المقر الخاصة بمركز التميز الأفريقي المعني بمكافحة التغيرات المناخية والتكيف معها، والذي ستستضيفه في إطار حرصها على دعم الجهود الأفريقية والدولية في مجال مكافحة التغيرات المناخية والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة عليها. وقد شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة البيئة، ومختلف القطاعات المعنية بوزارة الخارجية.

وقالت السفيرة سها جندي، إن المصرية ستوفر كل أوجه الدعم اللازم لتشغيل المركز الذي من المتوقع أن يتم تدشينه قريبًا، فضلا عن استضافته في «بيت القاهرة» بحي الفسطاط التاريخي. ومن جانبها، عبرت «فوتابونج» عن شكرها وتقديرها لاستضافة مصر لهذا المركز الهام الذي سيساهم ببرامجه العلمية والتنموية في تعزيز قدرات الدول الأفريقية على مواجهة التحديات البيئية المختلفة التي تعاني منها القارة وعلى رأسها الجفاف والتصحر.

المصرى اليوم

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