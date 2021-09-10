مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بقيادة رونالدو ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر

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الدوري الإنجليزي يعود من جديد بعد فترة التوقف الدولي، السبت 11- 9 -2021 لتنطلق 8 مباريات من العيار الثقيل، تبدأ بمواجهة كريستال بالاس بنظيره توتنهام عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات – دبي.

وتنطلق 6 مباريات من العيار الثقيل عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت الإمارات، ويواجه الأرسنال نظيره نوريتش سيتي، وفي لقاء آخر يواجه ليستر سيتي منافسه مانشستر سيتي، ويأتي اللقاء المرتقب والمنتظر لكثير من عشاق الساحرة المستديرة، حيث يواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد في الظهور الأول المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر.

وتأتي مواجهة أخرى هامة في الدوري الإنجليزي 11 – 9 -2021، عندما يلتقى ساوثهامبتون مع فريق وستهام يونايتد، ثم واتفورد يلتقى وولفرهامبتون، ثم برينتفورد يواجه برايتون.

وفي المواجهة الأخيرة لمباريات السبت 11 – 9 -2021، تنطلق مباراة من العيار الثقيل أيضا في الدوري الإنجليزي، 2021 – 2022، عندما يواجه تشيلسي نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوف النجم المصري، محمود حسن تريزيجيه عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

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