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تراجع سعر الذهب، مساء الجمعة، 10 سبتمبر 2021، ليقترب من أدنى مستوياته فى اسبوعين، نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار، وفى مصر تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة متأثرة بالنخفاض العالمى، حيث انخفض الذهب بقيمة 2 جنيه في الجرام وهناك توقعات باستمرار الانخفاض مع بداية الأسبوع.

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 894 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 782 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 670 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب ما بين 6256 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار ، واتجهت نحو تسجيل خسائر ملحوظة لأول مرة منذ 4 أسابيع بنسبة 1.48%، حيث انخفضا اسعار الذهب على أساسا أسبوعى أدنى من مستويات 1800 دولارا للأوقية ، وانخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآوروبية اليوم، بنسبة 0.08% وتم التداول عند 1792 دولارا للأوقية، وجاء انخفاض أسعار الذهب، رغم سلبية بيانات التضخم وحيث سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسى على مدى شهرى 0.6% وكان التقدير أن يصل غلى 0.5% فقط وجاء مؤشر المنتجين الأساسى السنوى مسجلا ارتفاعا إلى 6.7% وكان المتوقع أن يقف عند 6.6%، وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين الشهرى فقد سجل 0.7%، وكان متوقع أن يسجل 0.6%، وارتفع مؤشر اسعار المنتجين السنوى 8.3% وكان متوقع أن يصل إلى 8.2% فقط، ولم يستفيد الذهب من هذه البيانات بسبب ارتفاع التضخم والذى يزيد الضغط على الفيدرالى لإعلان التشديد النقدى وتقليص مشتريات الأصول والذى يعطى دفعة للدولار ويضغط على المعدن الأصفر للتراجع .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 790.85 جنيه، وكان فى الصباح 795.93 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,789.59 $ ، وكانت فى الصباح 1,801.08 $ .

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