عبدالحفيظ: الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قال إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية، وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أعلن أن الأهلي سيخوض مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام فريقي الاتصالات والمقاولون على الترتيب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى أمس الأول الأربعاء خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.