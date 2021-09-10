المصري كيدز : آلام النمو عند الأطفال Growing pains

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يشكو بعض الأطفال وجود آلام في الساقين أو نبض فيهما عند النوم، ما يتسبب في وجع شديد للطفل، مع أنه لا توجد أي إصابات للطفل قبل النوم، ولا يستطيع أغلب الأمهات معرفة السبب الرئيسى لشكوى أطفالهن المستمرة، وتسمى هذه «آلام النمو Growing pains».

وتقول الدكتورة رانيا مصطفى لطيف، إخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة: «هذه الأوجاع شائعة بين الأطفال، وتسمى (آلام النمو)، وتحدث في فترة النمو السريع للأطفال، ويكون مصدر الألم هو العضلات بسبب نشاط الطفل وحركته الزائدة وشقاوته طول النهار، حيث يحدث إجهاد للعضلات، ويظهر بالليل في صورة ألم حاد أول الليل أو بعد النوم».

وأضافت «رانيا»: «هذه الأوجاع شائعة بين الأطفال، وتحدث لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3- 12 سنة في أسفل الساقين في فترة المساء أو الليل، ونادرًا ما تكون في الذراعين أيضًا. ورغم أن هذه الآلام قد تسبب الإزعاج للطفل، فإنها لا تسبب ضررًا على المدى الطويل».

وأوضحت أن السبب الرئيسى هو أن عظام الأطفال من سن 3- 12 سنة تطول أكثر من الأربطة، فيكون هناك شد أو ألم. وغالبًا ما تكون هذه الآلام مؤقتة ولفترة قصيرة، وبعدها تتكرر ثانية، ويمكن للأم عرض طفلها على طبيب متخصص عند الشكوى من وجود آلام بالساقين للتأكد من عدم وجود أي مشاكل أخرى.

ونصحت «رانيا» الأمهات اللاتى لديهن أطفال يشتكون من هذه المشكلة بتقليل حركة الطفل، والابتعاد عن الرياضات مثل الجرى والقفز بسبب ضعف عضلاتهم، ويمكن تقليل الوجع بتدليك العضلة أو عمل كمادات دافئة، لكن في حالة وجود آلام مستمرة طول الليل، وآلام مستمرة بالنهار، أو ظهور تورم بالمفاصل، أو سخونة، يجب عرض الطفل على الطبيب فورًا.