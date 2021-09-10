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المصري كيدز : نصائح ذهبية للعناية بأسنان الرضع

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المصري كيدز : نصائح ذهبية للعناية بأسنان الرضع المصري كيدز : نصائح ذهبية للعناية بأسنان الرضع

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أجمل ما في طفلك هو ابتسامته الرائعة، وأول ما يظهر من الابتسامة هو الأسنان، لذا احرصى على أن تكون أسنان طفلكِ صحية ونظيفة. ولحصول الطفل على أسنان سليمة، تابعينا في المقال التالى في صفحة «المصرى كيدز»:

تقول الدكتورة إيمان السباعى، طبيبة الأسنان: «يجب على الأمهات العناية بصحة فم الطفل، منذ اليوم الأول للولادة، بمسح لثة الطفل بعد الرضاعة، بقطعة من القطن أو الشاش المُبلَّل بالماء، وذلك لإزالة فضلات الناتجة عن التغذية».

وتضيف: «يجب على الأم العناية بالأسنان مع بداية ظهورها، فبمجرد ظهور الأسنان في الفك، ابدئى باستخدام فرشاة الأسنان ذات الشعيرات الصغيرة الخاصة بالأطفال، مع فقط، ومن دون معجون الأسنان».

وتنصح الأمهات باستخدام معجون الأسنان من عمر عامين، لكن يُفضَّل أن يكون من النوع المخصص للأطفال، ويكون غنيًا بالفلورايد، الذي يعمل على تقوية طبقة المينا وحمايتها من التآكل، ويجب مراقبة الطفل أثناء تنظيف الأسنان حتى لا يبتلع المعجون، و«احرصى على شطف أسنانه بالماء جيدًا بعد غسلها بالمعجون»، كما أوضحت أنه من الأفضل أن يغسل الطفل أسنانه مرتين يوميًا، على أن تكون إحداهما قبل النوم، بعدما يتناول آخر مشروب.

لتشجيع طفلك على غسل أسنانه، دعيه يشاهدك وأنتِ تنظفين أسنانك بالفرشاة، فيتعود أكثر على الفكرة.

المصرى اليوم

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