شيخ الأزهر ومستشار الرئيس ينعيان «رجل الخير»

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نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الأسى والرضا بقضاء الله وقدره، رجل الأعمال المصرى محمود العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، الذى وافته المنية عن عمر يناهز ٨٩ عامًا.

وأكد شيخ الأزهر أن الراحل كان محبًا لوطنه مسارعًا فى الخير، وعمل بجد ومثابرة، ونفذ مشروعات خيرية وتنموية مهمة.

وتقدم شيخ الأزهر بالعزاء إلى أسرة الراحل وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ).

ونعى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بمزيد من الحزن والأسى، الحاج محمود العربى، شهبندر التجار، أحد رواد التجارة والصناعة المصرية. وقال «الأزهرى»، فى بيان له: «بمزيد من الحزن والأسى، أنعى الحاج محمود العربى، رجل الصناعة، مؤسِّس مجموعة العربى، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى فى أنحاء الجمهورية».

وُلد الفقيد عام 1932، وتُوفى عن عمر يناهز 89 عامًا، وأسس الحاج محمود العربى، المعروف بلقب «شهبندر التجار»، مجموعة شركات العربى عام 1964، لتصبح واحدة من كبرى دُور الصناعة المصرية، وأُقيمت صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الجمعة، من مسجد العربى، بقرية أبورقبة بمركز أشمون بالمنوفية.