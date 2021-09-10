ثائر البياتى يكتب: ولادتان (قصة قصيرة)

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ومازلت بعد هذا العمر موقنًا بأننى ولدت فى باب الشيخ، قبل أن أولد فى تل محمد، فأنا أعرف ذلك الزقاق الحاضن لساكنيه، مثل أم حنون بساقيته الضيقة الممتدة من أوله إلى آخره وشناشيله المتقابلة المتقاربة، إلا من فسحة تنثال منها أشعة الشمس وقطرات المطر، وأعرف برودة (الفرشى) و(الكرويتة) التى يقيل عليها أبى، والزاوية التى تتربع فيها أمى لتعد (الكبة) أو تلف (الدولمة)، أعرف النخلة المنتصبة وسط الحوش.

والدجاجة الحمراء والبيضاء والديك زاهى الألوان فى القن الترابى، وأعرف ما كان يفعله أخى الأوسط على سطح بيتنا حين تصعد جارتنا الحلوة إلى سطح بيتها، وأحفظ حكايات الشقاوات و(الچرخچية) و(الطنطل) اللابد فى الزوايا المظلمة، حتى إننى حين يحكى لنا أبى إحدى حكاياته الطريفة أو مغامراته المثيرة أهز رأسى مؤيدًا وأقول: «نعم يا أبى، صحيح يا أبى» فيضحك الجميع، ويضمنى أبى إلى صدره ويربت برفقٍ على ظهرى، وفى جلسات السمر حين يقلبون ألبوم صور الأبيض والأسود؛ أشير بسبابتى إلى نفسى وأقول «وهذا أنا» فيضجون، ويمازحوننى حتى تدمع عيناى من الضحك، لكنى لم أفهم ما الذى كان يعنيه أخى بقوله: «لهذا الولد خيال بلا حدود».

وبالرغم من يقينى بأننى ولدت فى باب الشيخ قبل أن أولد فى تل محمد بسنوات طوال؛ إلا أننى لم أستطع إقناع أحد بذلك.

مع الوقت، بدأ قلق أبى يتصاعد، ولم يعد يحكى لنا حكاياته إلا قليلًا، ثم سكتُّ نهائيًا حتى إنه ذات مرة أمسك برأسى بين كفيه الدافئتين، وبعينين حزينتين قال: «لا تفعل هذا بى يا ولدى، لا أحتمل أن أرى أحدكم مريضًا هكذا، وليته كان ظاهرًا لعالجته بروحى، ويا ليته كان جرحًا لضمدته بقلبى»، ولم تكتف أمى بالدعاء، فعلقت على صدر دشداشتى من الداخل حجابًا لطرد الجن، وكانت تدور حولى بمبخرتها سبعًا كل غروب، وهى تبسمل وتقرأ آيات من القرآن.

كنت كلما توسدت رجل أمى وأخبرتها بأننى كنت هناك؛ تمسح على رأسى بلطف وتجيب بصوت متهدج: «نعم يا حبيبى»، وتسقط قطرات من دموعها الدافئة على وجهى، ويعتدل أبى فى جلسته، يمص سيجارته نافثًا دخانها بقوة وهو يحوقل ويردد: «رحمتك يا إلهى»، لكن القلق والخوف لم يظهرا على إخوتى فكان أحدهم يصطحبنى معه إلى سينما (البيضاء) القريبة فى بداية بغداد الجديدة، والثانى يشترى لى (النستلة) التى أحبها، والثالث يظل يلاعبنى فيدور خلفى فى الحجرة متوعدًا إن هو أمسك بى أن يدغدغنى ويجعلنى أضحك حتى اليوم التالى.

بعد بضعة شهور، بدأت أخاف على أمى وأبى فسكتُّ ولم أعد أذكر الأمر أبدًا، وعندما يقربون صورة بالأبيض والأسود منى ويسألوننى من فى الصورة؟ أذكر أسماءهم واحدًا واحدًا مشيرًا بسبابتى إليهم دون الإشارة إلى نفسى. كنت أعلم أننى بذلك، أعيد الراحة إلى قلب أبى والفرحة إلى قلب أمى، لكن يقينى بأننى ولدت فى باب الشيخ قبل أن أولد فى تل محمد بسنوات طوال لم يتزعزع أبدًا، وبقيت ألوب منتظرًا فرصة ملائمة، فقد كان سكوتى وكبت يقينى يثقلان صدرى.

فرصة واحدة أتيحت لى، فرصة واحدة لم تتكرر بعدها أبدًا، انتهزتها فارتاح قلبى، حين توسدت ذات ليلة ذراع أخى الكبير لننام فأخبرته بأننى كنت هناك وسألته بصوتٍ خفيض: «لا تصدقنى؟»، فضحك ونكش شعرى ممازحًا وأجابنى بصوتٍ خفيض: «لو كل الناس كذبوك.. أنا أصدقك». ليلتها، نمت هانئًا ملء جفونى وكأننى لم أنم قبل تلك الليلة أبدًا.