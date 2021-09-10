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10.9 ملايين ريال جوائز اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد للهجن

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10.9 ملايين ريال جوائز اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد للهجن 10.9 ملايين ريال جوائز اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد للهجن
بنسخته الثالثة.. وشاركت فيه 14.8 ألف مطية

10.9 ملايين ريال جوائز اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد للهجن

يشهد مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة في يومه الأخير غداً، مشاركة 93 مطية لفئة "حيل ـ زمول" في الأشواط الأربعة، بجوائز قيمتها 10.9 ملايين ريال.

وشهدت النسخة الحالية من المهرجان مشاركة 14.856 مطية، 7873 مطية في المرحلة التمهيدية، و6713 مطية في المرحلة النهائية، حيث تعد الأعداد المسجلة المشاركة في المهرجان كاسرة للرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، حيث شارك في النسخة الثانية 13.377 مطية، و11.186 مطية في النسخة الأولى.

وتبلغ قيمة جوائز الشوط الأول في اليوم الأخير "زمول" مفتوح رمز، 2.2 مليون ريال، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مليون، الثاني 600 ألف، الثالث 300 ألف، الرابع 200 ألف، والخامس 100 ألف، وتبلغ قيمة جوائز الشوط الثاني "زمول" عام رمز، 2.2 مليون ريال، يحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، الثاني 600 ألف ريال، الثالث 300 ألف ريال، الرابع 200 ألف ريال، والخامس 100 ألف.

وفي الشوط الثالث المخصص لفئة "حيل" مفتوح رمز، تبلغ مجموع جوائزه 3.250 ملايين ريال، الأول 1.5 مليون، الثاني 800 ألف، الثالث 500 ألف، الرابع 300 ألف، والخامس 150 ألف.

ويختتم المهرجان بالشوط الرابع "حيل" عام رمز، بجوائز قيمتها 3.250 ملايين ريال، الأول 1.5 مليون، الثاني 800 ألف، الثالث 500 ألف، الرابع 300 ألف، والخامس 150 ألف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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