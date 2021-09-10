بث مباشر من جنازة محمود العربي .. «الخطيب»: ماذا بينك وبين الله؟.. و«أطفال» يقرأون القرآن لروحه

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شهدت قرية أبو رقبة بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، جنازة مهيبة، للفقيد الراحل رجل الأعمال محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي والذى توفي عن عمر يناهز 89 عامًا.

أحمد عمر هاشم يخطب عن كفاح محمود العربي وأعماله الخيرية

أدي الشيخ أحمد عمر هاشم، خطبة الجمعة فى مسجد العربي فى القرية، وتناولت الخطبة كفاح محمود العربي، وأعماله الخيرية، ومساهماته الإنسانية فى ربوع مصر.

شارك المحافظ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ورجل الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس النواب فى الجنازة بقرية أبو رقبة.

«متحدث على المقابر»: ماذا بينك وبين الله يا حاج محمود؟

وأثناء تشييع الجثمان علي المقابر خطب أحد المشايخ متحدثًا عن حب الناس للفقيد الراحل، الحاج محمود العربي، قائلاً ماذا بينك وبينك الناس يا حاج محمود؟ ماذا بينك وبين الله حتي يسوق إليك قلوب الناس وأفئدتهم؟

وأشار «الخطيب» عبر مكبرات الصوت أثناء كلمته على المقابر إلي أن الصالحون كان يعرف صلاحهم بجنائزهم ومشاركة الناس فيها.

وأضاف «الخطيب» فى كلمته أنه ورد فيما معناه، «أن رسول الله صلي عليه وسلم، قال: إن الله إذا أحب عبدًا نادي فى أهل السماء إني إحب فلانًا فأحبوه.. فيحبه أهل السماء، ثم ينادي جبريل يا أهل الأرض: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيوضع له القبول فى الأرض.».

وأخد آخر الميكرفون أثناء تشييع الجثمان ليلقي خطبة باكيًا داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

فيديو بث مباشر من أمام قبر محمود العربي .. أطفال يتجمعون لقراءة القرآن

وعقب انتهاء مراسم الجنازة، تجمع العشرات من أهالي وسيدات وأطفال القرية لقراءة القرآن على روح الفقيد.

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