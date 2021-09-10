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احتفل الشعب الكوري بالذكري الـ 73 لتأسيس البلاد، حيث جرى الاستعراض العسكري للقوات المدنية والأمنية في ساحة كيم ايل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ.

وأظهر جنود المظلات مهارة الهبوط وهم يزينون السماء الليلية بأعلام الجمهورية، ومر بسماء الساحة طابور الطيران للحراسة، وأطلقت المقاتلات المكونة على شكل المروحة الشهب النارية، ومع ظهور الزعيم الكوري كيم جونغ وون، هزت هتافات «عاش» و«كيم جونغ وون» و«الدفاع الفدائي» السماء والأرض، وأطلقت الشهب النارية للتهاليل.

واعتلى منصة الرئاسة، تشواي ريونغ هاي، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، النائب الأول لرئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وجو يونغ واون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أمين التنظيم للجنة الحزب المركزية وكيم دوك هون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وباك جونغ تشون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أمين لجنة الحزب المركزية.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية وسط تردد ألحان الأغنية «الوطن المشرق». وقدم كانغ سون نام، قائد الحرس الأحمر للعمال والفلاحين إلى جو يونغ واون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أمين التنظيم للجنة الحزب المركزية تقريرا بأن وحدات الاستعراض العسكري اصطفت من أجل خضوعها لفحص حالة الاستعداد للاستعراض العسكري.

وقدم جو يونغ واون للأمين العام لحزب العمل الكوري، تقريرا بأن الاستعراض العسكري للقوات المدنية والأمنية للاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس كوريا يكون على أهبة تامة.