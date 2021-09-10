نقيب الفلاحين : اغلب المشاكل التي كانت تواجه الفلاحين تم التغلب عليهآ

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قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان اغلب المشاكل التي كانت تواجه الفلاحين تم التغلب عليهآ فيما بدأت الدوله تعمل بجديه في التغلب علي المشاكل المزمنه التي كانت تواجه الفلاحين والقطاع الزراعي بصفه عامه

وأضاف عبدالرحمن ان الفلاحين شاركو رسميا في لجنة ال50 لوضع دستور البلاد الحالي كما شاركو رسميا في التعديلات الدستوريه الاخيره

مما حقق الكثير من مطالبهم وقضي علي معظم مشاكلهم حيث وضعت المادة 29من الدستور لتكون علامة فارقه في تاريخ الزراعه المصريه ودستور يحمي حقوق الفلاحين وأصبح تمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في المجالس النيابيه إلزام علي الدوله

كما جسد مشروع حياة كريمه وتطوير الريف المصري ابهي صور العدالة الاجتماعيه لتتساوي معيشة اهل القري بأهل المدن وتقدم الخدمات كافة للفلاحين كما تقدم لكل المصريين

واشار ابوصدام ان الفلاحين شاركوا رسميا في الحوار المجتمعي للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان لوضع خارطة طريق جديده لحقوق الإنسان المصري بما يناسب قيم المجتمع ويتماشي مع الاعراف الدوليه دون تدخل اي أطراف خارجيه مما يؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تغيير وجه مصر للافضل وتحسين كافة مناحي الحياه الاجتماعيه والسياسية والاقتصادية والحقوق المدنيه وحقوق المراة والطفل والشباب وذوي الاعاقه والفلاحين وكل من يحمل الجنسيه المصريه

وأوضح عبدالرحمن ان مصر علي موعد لاطلاق الاستراتيجيه الوطنية لحقوق الانسان كاكبر حدث من نوعه في تاربخ مصر بمشاركة جميع فئات المجتمع

ولفت عبدالرحمن ان هذه الاستراتيجيه تؤكد للعالم اجمع ان ارادة المصريين هي احترام حقوق الإنسان وان كل ما يشاع خلاف ذلك هو محض افتراء يهدف الي ابتزاز مصر وتعكير الصفو العام للبلاد