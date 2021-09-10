أخبار عاجلة

وزير خارجية الكويت يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير أسامة شلتوت -
توجه بريطانى لوضع ضوابط تنظيمية لزواج المتعة وحفلات الزفاف حماية لحقوق المسلمات -
إحلال وتجديد شبكة كهرباء كفرالشيخ -
قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة -
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 3 دورات للعاملين بالمحافظات -
حملة تموينية موسعة في دسوق بكفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ يتابع مكلفي الخدمة العامة والرائدات الريفيات -
صحة الشرقية تتابع الخدمات الطبية وأعمال تطوير مستشفى صدر الزقازيق -
ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور) -
وزير قطاع الأعمال يستعرض أنشطة «جسور» خلال لقائه وفد جمعية شباب الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الرئيس اللبناني: قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتأليف

Print
الرئيس اللبناني: قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتأليف الحكومة الرئيس اللبناني: قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتأليف

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه قدم كل التسهيلات المطلوبة حتى تبصر النور، قائلا إن "هناك أوراق تذهب وتجيء على خط بعبدا تحمل أسماء ومقترحات تخضع للجوجلة".

وعن موعد تشكيل الحكومة، قال عون أمام زواره: "المهم أن تكون هناك إرادة ورغبة في التشكيل. وقد عقدت العزم، أنا والرئيس المكلف (نجيب ميقاتي) أن نعمل معا لتأليف حكومة، وهذا ما نأمل في تحقيقه"، مشددا على أنه لم يطلب يوما الحصول على الثلث المعطل.

وأضاف: "هناك أكثر من بيان صادر عن القصر الجمهوري بهذا الصدد. كما أن البطريرك الماروني بشارة الراعي نفسه نفى من هنا هذا الأمر. وعلى الرغم من كل ذلك ما فتئ المعرقلون يتخذونه ذريعة لرمي المسؤولية على رئيس الجمهورية".

يذكر أنه مضى أكثر من شهر على تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة إلا أنه، كسلفه سعد الحريري، لم يتقدم خطوة حقيقية في ذلك الاتجاه حتى الآن.

وكان الحريري اعتذر في يوليو الماضي عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية الجديدة تصادق على مقترح استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

الحكومة اللبنانية الجديدة تصادق على مقترح استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

رئيس الحكومة الجزائرية: استعادة ثقة الجزائريين ومكافحة الفساد على رأس الأولويات

رئيس الحكومة الجزائرية: استعادة ثقة الجزائريين ومكافحة الفساد على رأس الأولويات

البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

العرموطي يستجوب الحكومة بخصوص بيع الفوسفات ( النص )

العرموطي يستجوب الحكومة بخصوص بيع الفوسفات ( النص )