أخبار عاجلة

وزير خارجية الكويت يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير أسامة شلتوت -
توجه بريطانى لوضع ضوابط تنظيمية لزواج المتعة وحفلات الزفاف حماية لحقوق المسلمات -
إحلال وتجديد شبكة كهرباء كفرالشيخ -
قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة -
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 3 دورات للعاملين بالمحافظات -
حملة تموينية موسعة في دسوق بكفر الشيخ -
محافظ كفر الشيخ يتابع مكلفي الخدمة العامة والرائدات الريفيات -
صحة الشرقية تتابع الخدمات الطبية وأعمال تطوير مستشفى صدر الزقازيق -
ضبط 11 طن كبدة ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية فى العصافرة والمنشية (صور) -
وزير قطاع الأعمال يستعرض أنشطة «جسور» خلال لقائه وفد جمعية شباب الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

كورونا والمدفوعات الرقمية يدفعان نشاط المبيعات الالكترونية الي الانتعاش

Print
كورونا والمدفوعات الرقمية يدفعان نشاط المبيعات الالكترونية الي الانتعاش كورونا والمدفوعات الرقمية يدفعان نشاط المبيعات الالكترونية الي الانتعاش

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قدر جهاز تنمية التجارة الداخلية حجم التجارة الالكترونية بنحو 80 مليار جنيه في السوق المحلي .
و يعكس هذا المعدل حركة الشراء و البيع عبر المحافظ البنكية وكروت الدفع والائتمان حيث شهد سوق المبيعات الالكترونية نشاطا غير مسبوق بداية من عام 2020 مع بداية ازمة كورونا و اتجاه المستهلك الي تفضيل المبيعات الالكترونية عن التقليدية بحثا عن مزيد من الامان بعيدا عن العدوي .
وقدر الخبراء ان هناك زيادة في درجة الاعتماد علي البيع الاون لاين متوقعين ان يشمل هذا جانب كبير من السلع و الخدمات الا ان التوسع في الدفع الالكتروني او عبر الوسائل الرقمية سيكون احد المحفزات القوية لهذا النشاط . وقدر تقرير حديث ان الاحتياجات الشخصية جاءت في مقدمة المبيعات عبر الانترنت يليها احتياجات المنزل و الاغذية .
من جانبها قالت هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة بيع اغذية الكترونيا ان السوق المصري كبير و هناك فرص كبيرة لنمو هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالاغذية ، موضحة ان هناك اقبال واضح علي الشراء عبر تطبيقات الانترنت مؤخرا بصورة كبيرة .

وتابعت ان معدل نمو النشاط بلغ نحو 86 ٪؜ في اول ما يعكس حجم السوق المصري مشيرة الي اهمية التركيز علي جانب الجودة و تلبية كافة اذواق المستهلكين .

واشارت الي وجود مؤشرات علي زيادة الوعي بضرورة السداد الالكتروني عبر المنصة حيث زادت نسبة المدفوعات الإلكترونية في عام ٢٠٢٠ الي 25 ٪ من اجمالي حركة السداد ما يعكس القدرة علي تحقيق متطلبات الشمول المالي الذي تتبناه الدولة المصرية . وقالت المدير التنفيذي لشركة طلبات مصران تطبيق اطلب قدم فكرة الطلب عبر الانترنت لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وساهم في انتشار فكرة التواصل للتسوق والطلب عبر الانترنت لمنتجات المطاعم بعد ان كانت مقتصرة فكرة الطلب والتوصيل عبر الهاتف فقط.

وقالت شلبي ان مهمتنا الكبرى هي تغيير العقلية المصرية وسلوك المستخدم ونقله من فكرة استعمال التليفون للطلب الي اللجوء الي التكنولوجيا. ويعتبر احداهم تحدياتنا في لان السوق المصري بدأ مبكرا استخدام الهاتف في الطلب فأصبح عادة مصرية غير الأسواق الأخرى التي تعرفت على فكرة الطلب عبر الانترنت.

وشددت علي اهمية الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الادوات التقنية المتقدمة لتحقيق مكانة متقدمة بين المنصات في الشرق الاوسط لتقديم الطعام والبقالة و احتياجات المنزل اليومية.

واكدت ان السوق المصري اصبح لديه طلبات و اذواق مختلفة لذا يجب البحث عن احتياجات العملاء من خلال توفير قوائم طعام مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية والبدنية وغيرها و من هنا يستطيعون الوصول لكافة المطاعم ، مشيرة الي انه اصبح هناك طلب واضح علي الاطعمة الصحية ، كما ان هناك ايضا طلب واضح علي الكشري حيث وجدناه أحد متطلبات فئة كبيرة من العملاء .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة

قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة

استراتيجية جديدة للتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استراتيجية جديدة للتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

سفارة مصر في بلغاريا تنظم يوم تذوق للمطبخ المصري

سفارة مصر في بلغاريا تنظم يوم تذوق للمطبخ المصري

مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج

مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج