كورونا والمدفوعات الرقمية يدفعان نشاط المبيعات الالكترونية الي الانتعاش

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قدر جهاز تنمية التجارة الداخلية حجم التجارة الالكترونية بنحو 80 مليار جنيه في السوق المحلي .

و يعكس هذا المعدل حركة الشراء و البيع عبر المحافظ البنكية وكروت الدفع والائتمان حيث شهد سوق المبيعات الالكترونية نشاطا غير مسبوق بداية من عام 2020 مع بداية ازمة كورونا و اتجاه المستهلك الي تفضيل المبيعات الالكترونية عن التقليدية بحثا عن مزيد من الامان بعيدا عن العدوي .

وقدر الخبراء ان هناك زيادة في درجة الاعتماد علي البيع الاون لاين متوقعين ان يشمل هذا جانب كبير من السلع و الخدمات الا ان التوسع في الدفع الالكتروني او عبر الوسائل الرقمية سيكون احد المحفزات القوية لهذا النشاط . وقدر تقرير حديث ان الاحتياجات الشخصية جاءت في مقدمة المبيعات عبر الانترنت يليها احتياجات المنزل و الاغذية .

من جانبها قالت هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة بيع اغذية الكترونيا ان السوق المصري كبير و هناك فرص كبيرة لنمو هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالاغذية ، موضحة ان هناك اقبال واضح علي الشراء عبر تطبيقات الانترنت مؤخرا بصورة كبيرة .

وتابعت ان معدل نمو النشاط بلغ نحو 86 ٪؜ في اول ما يعكس حجم السوق المصري مشيرة الي اهمية التركيز علي جانب الجودة و تلبية كافة اذواق المستهلكين .

واشارت الي وجود مؤشرات علي زيادة الوعي بضرورة السداد الالكتروني عبر المنصة حيث زادت نسبة المدفوعات الإلكترونية في عام ٢٠٢٠ الي 25 ٪ من اجمالي حركة السداد ما يعكس القدرة علي تحقيق متطلبات الشمول المالي الذي تتبناه الدولة المصرية . وقالت المدير التنفيذي لشركة طلبات مصران تطبيق اطلب قدم فكرة الطلب عبر الانترنت لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وساهم في انتشار فكرة التواصل للتسوق والطلب عبر الانترنت لمنتجات المطاعم بعد ان كانت مقتصرة فكرة الطلب والتوصيل عبر الهاتف فقط.

وقالت شلبي ان مهمتنا الكبرى هي تغيير العقلية المصرية وسلوك المستخدم ونقله من فكرة استعمال التليفون للطلب الي اللجوء الي التكنولوجيا. ويعتبر احداهم تحدياتنا في مصر لان السوق المصري بدأ مبكرا استخدام الهاتف في الطلب فأصبح عادة مصرية غير الأسواق الأخرى التي تعرفت على فكرة الطلب عبر الانترنت.

وشددت علي اهمية الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الادوات التقنية المتقدمة لتحقيق مكانة متقدمة بين المنصات في الشرق الاوسط لتقديم الطعام والبقالة و احتياجات المنزل اليومية.

واكدت ان السوق المصري اصبح لديه طلبات و اذواق مختلفة لذا يجب البحث عن احتياجات العملاء من خلال توفير قوائم طعام مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية والبدنية وغيرها و من هنا يستطيعون الوصول لكافة المطاعم ، مشيرة الي انه اصبح هناك طلب واضح علي الاطعمة الصحية ، كما ان هناك ايضا طلب واضح علي الكشري حيث وجدناه أحد متطلبات فئة كبيرة من العملاء .