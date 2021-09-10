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وزارة التربية : 24 ألف طالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:13 مساءً
عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:12 مساءً
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:11 مساءً
«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:05 مساءً
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:04 مساءً
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:04 مساءً
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:03 مساءً
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة
-
الخميس 16 سبتمبر 2021 07:03 مساءً
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:03 مساءً
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
في مشهد مؤثر.. الرئيس بوتين يلقي نظرة الوداع على وزير الطوارئ الروسي الذي ضحى بحياته
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 10 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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