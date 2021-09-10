أخبار عاجلة

وزارة التربية : 24 ألف طالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية -
عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء -
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني -
«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية -
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد -
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي -
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان -
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة -
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي -
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

في مشهد مؤثر.. الرئيس بوتين يلقي نظرة الوداع على وزير الطوارئ الروسي الذي ضحى بحياته

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
شاهد.. صاروخ كوري شمالي يطلق من قطار

شاهد.. صاروخ كوري شمالي يطلق من قطار

لحظة وقوع زلزال بقوة 6.0 درجات في الصين والبلاد تطلق نداء طارئا

لحظة وقوع زلزال بقوة 6.0 درجات في الصين والبلاد تطلق نداء طارئا

بدء تسوية أوضاع المسلحين بالمزيريب بريف درعا

بدء تسوية أوضاع المسلحين بالمزيريب بريف درعا

في سابقة هي الأولى من نوعها.. 4 هواة يمضون 3 أيام في الفضاء

في سابقة هي الأولى من نوعها.. 4 هواة يمضون 3 أيام في الفضاء