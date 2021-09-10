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خطف صديقه وطلب فدية.. تحرير تاجر من الاختطاف بكفر الشيخ

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خطف صديقه وطلب فدية.. تحرير تاجر من الاختطاف بكفر الشيخ خطف صديقه وطلب فدية.. تحرير تاجر من الاختطاف بكفر الشيخ

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تمكنت مباحث كفر الشيخ من كشف ملابسات واقعة اختطاف تاجر بكفر الشيخ، وتحديد وضبط الجناة وتحرير المختطف.

وتبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ من أحد المواطنين بقيام مجهولان باختطاف صديقه تاجر أسماك.

وما قرره المبلغ بشأن قيام سيدة مجهولة بالإتصال بصديقه على هاتفه المحمول مُنذ يومين وإستدراجه وطلبت منه مقابلتها بناحية بلقاس بالدقهلية وبتاريخ الواقعة توجه رفقة صديقه بسيارته ، وحال سيرهما بطريق بلقاس بالدقهلية إعترض طريقهما شخصان مجهولان، وقاما بإختطاف صديقه بالسيارة وطلبوا منه إبلاغ شقيقه بتجهيز مبلغ مالى نظير المديونيات المستحقة على الأخير.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن كفر الشيخ والدقهلية، أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة الـمُبلغ المذكور و3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وربة منزل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر الأول أنه نظراً لمروره بضائقة مالية إستعان بباقى المتهمين لخطف صديقه وطلب فدية ، وإستدراج المجنى عليه بمعرفة السيدة ، وأثناء مرور المبلغ والمجنى عليه بطريق الجرايدة والمعصرة مستقلان سيارة ملاكى ملك المُبلغ، أستوقفهما كل من ثلاثة من المتهمين، وأشهروا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم 3 سكين، وأجبروهما على التوجه لقطعة أرض زراعية وعقب الوصول قاموا بإطلاق سراح المبلغ وتقييد المجنى عليه وتوثيقه بالحبال وتفاوض أحدهم مع شقيق المجنى عليه لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى.

وبمواجهة باقى المتهمين بأقوال المبلغ أيدوا ذلك ، وتم تحرير المختطف، وأرشد المتهمين عن السيارة المستخدمة والأسلحة البيضاء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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