"سرقوا شاشة ولابتوب".. سقوط لصوص شركة مدينة نصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من محامى بإحدى الشركات بإكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة شاشة وجهاز لاب توب من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.

كما أقر بإرتكاب 8 حوادث أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " أحد الأشخاص بشبرا الخيمة وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.