أخبار عاجلة

وزارة التربية : 24 ألف طالب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية -
عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء -
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني -
«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية -
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد -
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي -
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان -
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة -
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي -
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط تشكيل من 5 أشخاص إختطف شاب واستولى منه على ثمن شقة بالمنتزه

Print
ضبط تشكيل من 5 أشخاص إختطف شاب واستولى منه على ثمن شقة بالمنتزه ضبط تشكيل من 5 أشخاص إختطف شاب واستولى منه على ثمن شقة بالمنتزه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص ، بأنه تعرف على سمسار عقارات لمساعدته فـى شراء شقة ، فإتفق معه على مُعاينة الشقة وإستقلا سيارة أجرة “ميكروباص” قيادة سائق وبرفقته 3 أشخاص ولدى وصولهم لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، قاموا بتوثيقه وتعصيب عينيه والإستيلاء على مبلغ مالى ، هاتفه المحمول وطلبوا منه الإتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالى لشراء الشقة وتوجه أحد المتهمين لمحل إقامته وتقابل مع زوجته وتحصل منها على ثمن الشقة والقوه بالطريق عقب الاستيلاء على المبلغ.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وتم تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية .

بتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية

«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية

غرق طالب ونجاة آخر أثناء استحمامها فى النيل بسوهاج

غرق طالب ونجاة آخر أثناء استحمامها فى النيل بسوهاج

العثور على جثة مجهولة وسط الزراعات في فرشوط

العثور على جثة مجهولة وسط الزراعات في فرشوط

جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد

جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد