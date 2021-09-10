ضبط تشكيل من 5 أشخاص إختطف شاب واستولى منه على ثمن شقة بالمنتزه

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص ، بأنه تعرف على سمسار عقارات لمساعدته فـى شراء شقة ، فإتفق معه على مُعاينة الشقة وإستقلا سيارة أجرة “ميكروباص” قيادة سائق وبرفقته 3 أشخاص ولدى وصولهم لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، قاموا بتوثيقه وتعصيب عينيه والإستيلاء على مبلغ مالى ، هاتفه المحمول وطلبوا منه الإتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالى لشراء الشقة وتوجه أحد المتهمين لمحل إقامته وتقابل مع زوجته وتحصل منها على ثمن الشقة والقوه بالطريق عقب الاستيلاء على المبلغ.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وتم تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية .

بتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى.