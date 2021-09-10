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القاهرة وفاة "شهبندر التجار" أكبر رجال الأعمال في

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القاهرة وفاة "شهبندر التجار" أكبر رجال الأعمال في مصر القاهرة وفاة "شهبندر التجار" أكبر رجال الأعمال في
"محمود العربي" بدأ حياته بـ 40 قرشاً

القاهرة وفاة

ودّعت "شهبندر التجار"، رجل الأعمال المصري الكبير محمود العربي؛ مؤسّس مجموعة العربي، عن عمر ناهز 89 سنة، بعد أن استطاع تحقيق ثروة هائلة تُقدر بـ 22 مليون دولار.

شركة "العربي جروب" أعلنت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة محمود العربي؛ رئيس مجلس إدارة المجموعة عن عمر ناهز 89 سنة.

" العربي"، يعد من أهم رجال الأعمال المصريين الذين بدأوا حياتهم من الصفر، واستطاع أن يبني إحدى أكبر شركات الأجهزة الكهربائية في الشرق الأوسط، وهي مجموعة شركات العربي.

"العربي"، وُلد عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، وتُوفي والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعاً في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحداً من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

وقد تحول محل الأدوات المكتبية الذي كان يضم أقل من ١٠ عمال؛ ليصبح مجموعة شركات ومصانع تضم أكثر من ٤٠ ألف عامل ومهندس وإداري يخططون ويطورون ويصنعون بأياديهم منتجات تصدر لأكثر من ٦٠ دولة حول العالم تحمل شعار (صُنع في مصر).

وصدر لـ"شهبندر التجار"، كما يحب أن يُطلق عليه، كتاب "سر حياتي" عام 2016، الذي يحكي فيه مسيرته المهنية، وقصة حياته منذ أن كان عاملاً في أحد المحال الصغيرة لبيع الأدوات المكتبية، حتى بنى إمبراطوريته "العربي جروب".

في الكتاب الذي ألّفه، سرد أنه كان يوفر 30 أو 40 قرشاً سنويا ليعطيها لأخيه الأكبر الذي كان يعمل في القاهرة، ليجلب له بضاعة من العاصمة المصرية قبل عيد الفطر، والتي كانت عبارة عن ألعاب نارية وبالونات، مشيراً إلى أنه كان يتكسّب من وراء بيعها 15 قرشاً.

بعد ذلك، اقترح صديق له بالتشارك مع شخص آخر للعمل معاً، على أن يتشاركا هو وصاحبه بالمجهود، بينما يسهم الطرف الثاني بأمواله.. وكان رأس مال المشروع 5 آلاف جنيه، وهكذا أصبح لديه أول محل بمنطقة "الموسكي" بالقاهرة، والذي ما زال محتفظاً به حتى الآن.

سافر العربي إلى اليابان عام 1975، ورأى مصانع الشركة التي حصل على توكيلها وطلب من المسؤولين فيها إنشاء مصنع للأجهزة الكهربائية بمصر، وهو ما تمّ فعلاً، على أن يكون المكوّن المحلي من الإنتاج 40%، رُفعت لاحقاً إلى 60% ثم 65%، حتى وصلت إلى 95%، ومع تطوّر الإنتاج أنشأ شركة "توشيبا العربي"، نقلاً عن قناة بينونة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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