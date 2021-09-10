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الأحد المقبل.. تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن » بمدينة العبور الجديدة

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الأحد المقبل.. تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة الأحد المقبل.. تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن » بمدينة العبور الجديدة

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 12/9/2021، وحتى يوم الخميس 28/10/2021، في تسليم دفعة جديدة «288 وحدة سكنية» بمشروع سكن ، المرحلة الثانية بمنطقة الـ2600 بمدينة العبور الجديدة، مضيفاً أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك للجهاز لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 70، يوم الأحد 12/9/202، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 28/9/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 64، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الثلاثاء 19/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/10/2021: الخميس 28/10/2021، لتسليم المتخلفين عن مواعيده

المصرى اليوم

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