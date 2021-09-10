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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة العيص، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي المهد ووادي الفرع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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