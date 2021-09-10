445 محضر إشغالات في حمله ليلية بمدينة دسوق

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نظمت مديرية أمن كفر الشيخ بالتعاون مع مجلس مدينة دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بإشراف اللواء أشرف صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ،وذلك في إطار التعاون المثمر بين رئاسة مركز ومدينة دسوق حملة موسعة ليلية لإزالة الإشغالات بشوارع وأحياء مدينة دسوق برئاسة المحاسب السيد عبدالستار والجهات الأمنية .

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الاشوح ،مساعد المدير للحماية المدنية والمرور، عقيد أحمد حماد ،رئيس قسم المرافق بكفر الشيخ، ومقدم احمد بسيونى، رئيس مباحث شرطة المرافق،ورائد ابراهيم حسن، رئيس وحدة مرافق دسوق،ونواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والإشغالات والمرافق والبيئة والمتابعة الميدانية والرخص بدسوق

وتمكنت الحملة من رفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، ليلا من اشغالات واعلانات مخالفة، والتند بشوارع مدينة دسوق وكورنيش النيل، والميدان وشارع سعد زغلول وشارع الشركات، وعبده زعلوك شوارع متفرقة من المدينة، لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقى، أسفرت الحملة تحرير عدد من المحاضر،و 110 مضبوطات متنوعة، و220 رفع إشغالات، و65 ازالة اعلانات، و30 محضر نقل بطئ، و20 محضر إشغال واستمرت الحملة حتى صباح يوم الجمعة، وأكد رئيس مدينة دسوق استمرار الحملات صباحا ومساءا ،لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام،وتأتي دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في أحياء دسوق.

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