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بدأ المواطنين فى التوافد على قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، لحضور جنازة الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، والذى توفي عن عمر يناهز 89 عامًا.

وسيطرت حالة من الحزن على محافظة المنوفية عمومًا ومركز أشمون خصوصًا وقرية أبو رقبة مسقط رأس «العربي» على الأخصن، عقب الإعلان عن وفاته اثر أزمة صحية.

وبدأت الإستعدادت فى القرية لاستقبال المعزين منذ الصباح الباكر وأداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد العربي بالقرية.

وتم عمل تجهيزات أمام مسجد العربي منذ الصباح الباكر وتوزيع الكمامات والكحول ومصليات الاستخدام الواحد فى إطار الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتمهيد الطرق إلي القرية ومراجعة كشافات الإنارة الخاصة على طرق القرية.

والمتوفي هو الحاج محمود العربي، مؤسس مجموعات شركات العربي للتجارة والصناعة، وهو مواليد عام 1932 فى قرية أبو رقبة فى مركز أشمون الذي تبع محافظة المنوفية، ولقب بـ«رجل الصناعة والتجارة» كما لقب بـ«شهبندر التجار».

والتحق «العربي» بكتاب القرية وعمره 3 سنوات، وحفظ القرآن الكريم، ولم تمكنه ظروف والده من تعليميه، وأسس العربي مجموعة مصانعه فى مدينتى بنها وقويسنا والقاهرة.

وحصل الحاج محمود العربي على أرفع وسام ياباني عام 2009 تكريمًا لدوره فى توطيد العلاقات المصرية اليابانية.

اشتهر العربي بأعمال الخير ومساعدته للفقراء والأيتام، وشيد مستشفي العربي فى قريته، وكما شيد عدد من المصانع يصل العاملين فيها إلي نحو 40 ألف عامل.

بدء توافد الأهالي علي قرية أبو رقبة لحضور جنازة محمود العربي

بدء توافد الأهالي علي قرية أبو رقبة لحضور جنازة محمود العربي

بدء توافد الأهالي علي قرية أبو رقبة لحضور جنازة محمود العربي

بدء توافد الأهالي علي قرية أبو رقبة لحضور جنازة محمود العربي

بدء توافد الأهالي علي قرية أبو رقبة لحضور جنازة محمود العربي